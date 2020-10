Kissinger SC will an erfolgreichen Saisonstart anknüpfen – SG Biessenhofen-Marktoberdorf kommt

Am Sonntag ab 14.30 Uhr empfangen die Kissinger Handballerinnen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf zum zweiten Saisonspiel in der Landesliga Süd. Dann wollen die Damen an den erfolgreichen Start in die neue Saison anknüpfen.

Denn am letzten Samstag feierte der KSC einen deutlichen 36:22 Auftakterfolg gegen München-Ost. Dabei kamen viele junge Spielerinnen zum Einsatz, jede der neuen Feldspielerinnen trug sich auch in die Torschützenliste ein.

Am Sonntag fehlt Kissing aber Jennifer Holthausen, sie ist für ihren Hauptverein im Einsatz und kann ihr Zweitspielrecht diesmal nicht wahrnehmen. Dafür steht Hannah Ruchti wieder im Kader, sie muss diesmal nicht arbeiten. Zudem ist Bianca Sirch aus dem Urlaub zurück und feiert somit ebenfalls ihre Premiere in dieser Saison.

Marktoberdorf verlor ihre Führungsspielerin Celine Würdinger an Herrsching. Für sie kam Stefanie Wörl aus Regensburg neu in die Mannschaft, ihr gelang aber bei der Niederlage der SG zum Saisonauftakt gegen Landshut noch kein Treffer. Insgesamt ist das Team schwer einzuschätzen, aber in der vergangenen Saison siegte der KSC im einzigen Aufeinandertreffen im Januar deutlich.

Trainerin Julia Rawein machte folgende Vorgabe: „Wir wollen wieder an den Tempohandball von letzter Woche anknüpfen. Vermutlich wird es aber nicht so einfach wie gegen München-Ost. Spielerisch ist Marktoberdorf da schon deutlich stärker einzuschätzen, sie haben ähnliche Spielanlagen wie wir. Nach dem deutlichen Auftaktsieg wollen wir aber am Sonntag vor unseren Fans wieder nachlegen.“

Domenico Giannino