Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz für das kommende Kitajahr ab 1. September 2023erfolgt über ein modernes und datenschutzkonformes Onlineverfahren. Anmeldungen können ab sofort bis 31. Januar 2023 online vorgenommen werden.

Der Online-Service bietet neben der Anmeldefunktion einen Überblick über die Kinderbetreuungsangebote der unterschiedlichen Träger mit ihren Besonderheiten. Alle Vormerkungen werden zentral erfasst und anschließend an die Einrichtungen weitergeleitet, die dann die Plätze vergeben. Sind nicht genügend freie Plätze verfügbar, wird die Auswahl nach Dringlichkeitsstufen getroffen. Nicht ausschlaggebend für eine Aufnahme ist, ob die Anmeldung am Anfang oder am Ende des Anmeldezeitraumes erfolgt. Eltern erhalten dann bis 14.02.2023 verbindlich die Rückmeldung über die Platzzuteilung.

Das Portal zur Kitaplatz-Bedarfsanmeldung kann über die Homepage www.noerdlingen.de/soziales/kindertagesstaetten/aufgerufen werden. Eine persönliche Anmeldung in den Einrichtungen ist nicht mehr möglich.

Die Bedarfsanmeldung zur Hortbetreuung von Grundschulkindern im Stadtgebiet Nördlingen erfolgt für das Betreuungsjahr 2023/2024 weiterhin direkt über die jeweiligen Einrichtungen nach Maßgabe der verfügbaren Plätze.