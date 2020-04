KJF Erziehungsberaterin | Tipps zur Mediennutzung von Kindern während Corona

„Machen Sie sich kein schlechtes Gewissen!“, rät Sabine Silaschi-Fuchs von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Augsburg allen Eltern, die in diesen Tagen ihre Kinder in den eigenen vier Wänden beschäftigen und dabei dem Nachwuchs deutlich mehr Medien-Zeit zugestehen als vor der Corona-Ausnahmezeit.

Die KJF Erziehungsberaterin berät Eltern derzeit telefonisch und auch online und berichtet, dass viele Mütter und Väter die Mediennutzung ansprechen und nach dem richtigen Maß fragen. „Wir befinden uns derzeit in einer komplett neuen Situation“, sagt Sabine Silaschi-Fuchs dazu. Der Zeitrahmen, den Eltern im Moment mit eigener Kinderbetreuung überbrücken, sei ein ganz anderer als im bisherigen Alltag. „Alle Eltern müssen jetzt einfach schauen, wie sie alles am Laufen halten und verschiedene Dinge unter einen Hut bekommen.“ Darum ist es aus Sicht der Erziehungsberaterin klar, dass den Kindern jetzt mehr Zeit vor dem Fernseher, am Tablet oder Handy zugestanden wird.

Wichtig dabei: „Eltern sollten ganz deutlich sagen, dass aktuell eine Ausnahmesituation herrscht und es deswegen in Ordnung ist, dass andere Regeln gelten. Es geht jetzt darum, dass die Familie miteinander gut durch diese schwierige Zeit kommt“, betont die KJF Erziehungsberaterin. „Ich erlebe in meinen Beratungen derzeit, dass viele Eltern überlastet sind, wenn sie zum Beispiel selbst von zuhause aus arbeiten und parallel dazu ein oder zwei Schulkinder in der Heimbeschulung und vielleicht noch ein Kindergartenkind zu betreuen haben.“

Kochen dabei die eigenen Emotionen hoch, empfiehlt Sabine Silaschi-Fuchs Müttern und Vätern dringend: „Bevor Sie ausrasten und die Kontrolle über ihr Handeln verlieren, setzen Sie Ihr Kind lieber für eine begrenzte Zeit vor einen Film.“ Das sei absolut okay. Schließlich fallen ja, so die Erziehungsberaterin, im Moment viele andere Beschäftigungsoptionen aus – etwa draußen mit den Nachbarskindern zu spielen. Und dass jetzt plötzlich alle Kinder lernen, sich längere Zeit allein in ein selbstständiges Spiel zu vertiefen, sei unrealistisch.

Die KJF Erziehungsberaterin gibt zu, dass es für Familien nicht einfach werden wird, dieses veränderte Verhalten in der Mediennutzung nach der Corona-Zeit wieder rückgängig zu machen. „Aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist.“

Tipps für die Mediennutzung in der Krise

Sprechen Sie mit Ihrem Kind den Zeitrahmen der Mediennutzung vorher ab. Zum Beispiel: Du darfst jetzt solange einen Film oder deine Lieblingsserie anschauen, bis deine großen Geschwister mit diesen Schularbeiten fertig sind. Oder: bis meine Telefonkonferenz vorbei ist. Danach machen wir dann etwas anderes – zum Beispiel gemeinsam Obst für eine Zwischenmahlzeit schnippeln.

Wählen Sie Filme, Serien oder Spiele aus, die dem Alter und der Empfindsamkeit des Kindes entsprechen. Das Kind sollte nur dann Dinge alleine sehen, wenn Eltern wissen, dass es damit gut umgehen kann. Im Zweifelsfall sollten Sie zunächst gemeinsam etwas mit Ihrem Kind anschauen und beobachten, wie dieses reagiert. Eltern können so abschätzen, wie mediale Inhalte wirken: Machen sie dem Kind Angst, reagiert es sehr erregt oder hat es besonders viel Spaß?

Achten Sie auf Ihre Vorbildfunktion im Umgang mit Smartphones und Tablets. Schauen Eltern selbst häufig zwischendurch aufs Smartphone, obwohl jetzt eigentlich gerade gemeinsam gegessen, gelernt oder gespielt wird, wirkt das nachteilig. In diesen Situationen sollten Eltern ihrem Nachwuchs soweit möglich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken.

Denken Sie über Alternativen zur reinen Berieselung mittels Fernseher und Handy nach. Sie können abwechseln und zum Beispiel Hörspiele anbieten oder eine Vorlesestunde via Videotelefonie mit den Großeltern vereinbaren. Für Schulkinder gibt es auch Lern-Apps, die das Spielerische mit dem aktuellen Schulstoff verbinden.



Krisentelefon der KJF Kinder- und Jugendhilfe Augsburg

Haben Sie Fragen zur Mediennutzung oder andere Probleme in der Familie? Für Eltern und Kinder in schwierigen Situationen hat die KJF Kinder- und Jugendhilfe Augsburg ihre Telefon- und Onlineberatung ausgeweitet. Das Angebot ist kostenlos. Eltern erreichen die Experten von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8.00 und 11.00 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr unter Telefon 0821/455410-0 und per E-Mail eb.augsburg@kjf-kjh.de. Auch außerhalb der genannten Zeiten können Telefontermine vereinbart werden.

Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden.

