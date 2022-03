Klare Rollenverteilung | FV Illertissen im Heimspiel gegen Schalding-Heining Favorit

Wenn der FV Illertissen am Samstag (14.00 Uhr)in der Regionalliga Bayern den SV Schalding-Heining empfängt, sind die Rollen klar verteilt.

Der FVI als Tabellenvierter mit einer Niederlage in den letzten zwölf Spielen ist klarer Favorit. Auf der anderen Seite der SV Schalding-Heining, der als 17. einen Relegationsplatz belegt und mitten im Abstiegskampf steckt. Es ist bereits das 14. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, 8 Siege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen für die Illertisser und noch nie waren die Rollen so klar verteilt. Andererseits ist genau diese Tatsache eine Gefahr für die Illertisser. Das Spiel wird garantiert kein Selbstläufer sein. Der Gegner braucht jeden Punkt, wird deswegen um jeden Meter Boden kämpfen. „Das werden wir aber auch“, hält Illertissens Trainer Marco Konrad dagegen. Er ist sich bewusst, dass seine Mannschaft auf einen kompakten Gegner trifft, der sich seiner Außenseiterrolle bewusst ist. Zudem hat er mit Markus Gallmeier und Fabian Schnabel zwei Angreifer(jeder 7 Treffer), die mehr als die Hälfte der Schaldinger 26 Tore erzielt haben. Andererseits ist auf die Defensive der Illertisser Verlass (27 Gegentore), denn nur der souveräne Tabellenführer Bayreuth (25 Gegentore) hat weniger Treffer kassiert. Was die Offensive betrifft, so ist beim FVI die ‚Last‘ auf viele Schultern verteilt. Alle Mittelfeldspieler und Stürmer, manchmal auch Abwehrspieler, sind in der Lage, zu treffen. „Dadurch sind wir schwerer auszurechnen“, freut sich Trainer Marco Konrad.

„Trotzdem werden wir uns auf einen Gegner einstellen müssen, der uns das Leben schwer machen will. Da hilft nur schnelles und passgenaues Kombinieren, konsequent über die Außen zu spielen“. Schalding-Heining habe darüber hinaus ein schweres Restprogramm, habe von der Saison sicher mehr erwartet. Der Klub sei eigentlich eine Institution in der Regionalliga, werde versuchen, den Turnaround zu schaffen, so Konrad weiter. Er wird in diesem Spiel vermutlich auf Natsuhiko Watanabe verzichten müssen, hat aber sonst alle Mann an Bord.