Klassenerhalt fix – FV Illertissen will gegen Türk Gücü München dennoch alles reinwerfen

Wenn der FV Illertissen am Samstag (14.00) das vorletzte Spiel der Saison bei Türk Gücü München bestreitet, kann er eigentlich völlig entspannt und ohne Druck aufspielen.

Der Klassenerhalt ist gesichert und die Mannschaft belegt Platz 4 in der Rückrundentabelle. Trotzdem weiß man beim FVI, was am Samstag in Heimstetten (dort wird das Spiel ausgetragen) was auf die Mannschaft wartet. Ein Gegner, der in den letzten Wochen arg schwächelte, von den letzten 7 Spielen nur eines gewann.

Somit ist Türk Gücü mit 49 Punkten noch nicht endgültig gesichert und Co-Trainer Timo Räpple, der den erkrankten Holger Bachthaler weiter vertritt, weiß Bescheid:“Die werden Gas geben, das ist uns bewusst. Wir haben jedoch nichts zu verschenken, werden weiterhin alles reinwerfen. Das gebietet allein schon die Fairness gegenüber den anderen Mannschaften.“ Natürlich spielt bei den Illertissern das bevorstehende Pokalfinale am 03. Juni gegen den Drittligisten FC Ingolstadt gedanklich auch eine Rolle. Man will trotzdem die restlichen beiden Saisonspiele möglichst erfolgreich absolvieren und sich nicht ablenken lassen. Vielleicht kann man sogar darauf spekulieren, dass der Kampf um die Plätze für das Pokalfinale die Spieler zusätzlich anspornt.

Der Trainingseinsatz sei aber zuletzt auch so richtig gut gewesen, betont Timo Räpple. Er kann gegen Türk Gücü wieder mit Natsuhiko Watanabe planen, der das komplette Trainingsprogramm absolvierte. Lediglich Philipp Boyer ist erkrankt, ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung.