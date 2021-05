Klassenerhalt im „Finale dahoim“ klarmachen – FC Augsburg mit Matchball-Spiel gegen Bremen

Die Ausgangslage vor dem heutigen Spiel ist klar. Mit einem Sieg über Bremen kann der FC Augsburg den Klassenerhalt klarmachen, bei jedem anderen Ergebnis wird es eng.

„Wir haben eine angespannte Situation, wo wir positiv sind. Ich sehe es als Matchball, wir haben es in der eigenen Hand. Wir haben die Möglichkeit die Situation in 90 Minuten über die Ziellinie zu bringen und am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sicher zu machen. Wenn wir gewinnen wissen wir, dass wir vor Bremen sind und auch vor Köln.“, so umschreibt FCA-Cheftrainer Markus Weinzierl die Ausgangslage vor dem heutigen „Finale dahoim“ gegen den SV Werder.

Weinzierl will keine Rechenspiele

Nach fünf Spielen ohne Sieg soll heute mit drei Punkten gegen den Verfolger aus der Hansestadt der Verbleib im Fußballoberhaus endgültig besiegelt werden. Auch ein Remis könnte dem FCA zum Ligaverbleib verhelfen. Wenn die Kellerkinder aus Köln nicht gewinnen und Bielefeld sein Heimspiel gegen Hoffenheim verliert wären die Augsburger am letzten Spieltag von der Arminia nur noch rechnerisch einzuholen (beide Spiele ebenfalls 15:30 Uhr). Weinzierl will sich auf eine solche Kalkulation nicht einlassen. „Klar ist auch, dass Bremen gut ist, dass Bremen an uns vorbei will und dass sie uns schlagen wollen. Deswegen wird es ein unglaublich spannendes Spiel, wo man wirklich mit kühlem Kopf agieren muss, wo wir aber mit Selbstvertrauen reingehen werden“ Dieses Selbstvertrauen hat man sich trotz der Niederlage mit einem guten Spiel in Stuttgart geholt. Gegen Bremen wird es aber auf mehr als eine breite Brust ankommen.

Auf die Augsburger Tugenden kommt es an

Nach sieben Niederlagen in Serie scheinen aber auch die Norddeutschen rechtzeitig zum Saisonfinale wieder in die Spur gefunden zu haben, zuletzt punktete das Team gegen Leverkusen. „In den letzten beiden Spielen haben wir eine deutliche Leistungssteigerung gesehen und das gibt der Mannschaft ein gewisses Vertrauen. Das stimmt mich für Samstag optimistisch.“, sieht auch Florian Kohfeldt seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Für heute bedeutet dies, dass der FCA einen Gegner erwarten kann, der um jeden Zentimeter und jeden Ball kämpfen wird. Die Schwaben müssen einen kühlen Kopf bewahren und die von Weinzierl beschworenen Augsburger Tugendenden, wie Einsatzfreude, Zweikampfstärke und ein schnelles Umschaltspiel in die Waagschale werfen.

Charaktertest

„Wir haben es in der eigenen Hand. Es ist ein riesiger Vorteil, wenn du weißt, wenn wir gewinnen sind wir in der Liga, weil uns dann definitiv keiner mehr einholen kann.“, versucht Weinzierl den Druck von seiner Mannschaft Richtung Werder zu schieben. Dass gerade in dieser entscheidenden Phase mit Innenverteidiger Felix Uduokhai einer der wichtigsten Spieler verletzt fehlen wird ist aber ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Vertreter Reece Oxford hatte mit einem sehr schwachen Spiel deutlichen Anteil an der Niederlage und wird sich mangels echter Alternativen heute seinen Namen wohl dennoch wieder in der Startelf lesen können. Ein Charaktertest für den jungen Engländer, in einem Spiel in dem es für seinen Club um verdammt viel geht.

„In meinen Augen ist es eine sehr, sehr gute Ausgangssituation alles in der eigenen Hand zu haben und Matchball zu haben. Den wollen wir nutzen, wenn wir den verschießen, dann schauen wir auf die nächsten Schritte. Dann müssen wir vielleicht auch in München punkten oder gewinnen, das ist theoretisch auch möglich, haben wir auch schon gemacht. Wenn das auch nicht funktioniert müssen wir vielleicht in die Relegation.“ Der FC Augsburg sollte heute alles daran liegen, das Zitterspiel mit einem Sieg zu beenden, an der nötigen Unterstützung soll es dabei nicht fehlen. Solidaritätsaktionen der Fans wurden für vor dem Spiel angekündigt.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago -Khedira – Caligiuri – Richter – Hahn, Vargas – Niederlechner