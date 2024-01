Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) wurde ein 27-Jähriger bei einem Kleinanzeigengeschäft in der Armenhausgasse durch offenbar drei Personen angegriffen. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17.50 Uhr teilten mehrere Personen bei der Polizei mit, Schüsse gehört zu haben. Umgehend fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit.

Wie sich herausstellte, hatte der 27-Jährige über ein Kleinanzeigenportal mit einem bislang unbekannten Täter den Kauf eines Handys vereinbart. Bei dem Treffen vor Ort kam es nach der Geldübergabe zu Unstimmigkeiten, weil das Handy nicht der Beschreibung entsprach. Der bislang unbekannte Täter versuchte daraufhin zu flüchten, woran ihn der 27-Jährige zunächst hinderte. Anschließend fuhren zwei weitere Täter mit einem Auto heran. Einer von ihnen griff den 27-Jährigen vermutlich mit einem Pfefferspray an, während der Andere ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in bislang unbekannte Richtung schoss. Anschließend flüchteten die drei Täter in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 27-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Ermittlungen, nahmen Polizeibeamte noch am selben Abend einen 20-jährigen Tatverdächtigen in München fest. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am heutigen Freitag (19.01.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen räuberischer Erpressung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.