Kleinbrände und Verkehrsunfälle prägen ruhige Silvesternacht im Raum Schwaben Süd/West
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Silvesternacht im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West verlief weitgehend ohne größere Sicherheitsstörungen, trotz der enormen Einsatzbelastung.

Zahlreiche Einsätze trotz geringer Vorfälle

Zwischen 18:00 Uhr am Silvesterabend und 07:00 Uhr am Neujahrsmorgen registrierte die Polizei 267 Einsätze – drei mehr als im Vorjahr. Meist handelte es sich um niederschwellige Einsatzanlässe, darunter 23 Ruhestörungen im Vergleich zu 30 im Vorjahr. Häufig wurden Verkehrsdelikte und -behinderungen, kleine Brände, Streitigkeiten sowie Sachbeschädigungen gemeldet.

Körperverletzungen und Verkehrsunfälle

Bei rund 15 Körperverletzungsdelikten wurden überwiegend leichte Verletzungen festgestellt. Zudem ereigneten sich acht Verkehrsunfälle mit einem Sachschaden von etwa 61.500 Euro.

Brände durch Feuerwerkskörper

Bemerkenswert war das erhöhte Aufkommen an Brandeinsätzen: 79 wurden gemeldet, meist verursacht durch Feuerwerkskörper. Diese führten zu Hecken- und Müllcontainerbränden. Größere Brände ereigneten sich in Kaufbeuren, Gunzesried und Günzburg. In Kaufbeuren entwickelte sich ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. In Gunzesried kam es zu einem Großbrand eines Wohnanwesens mit vermutlich sieben verletzten Personen. In Günzburg griff das Feuer einer brennenden Gartenhütte auf zwei angrenzende Wohnhäuser über.

Detaillierte Berichte dazu erscheinen wie gewohnt ab Mittag in den Meldungen des heutigen Tages.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wünscht einen guten Start ins neue Jahr 2026!

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

