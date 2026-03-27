Kleinbrand im Krankenhaus Grafenau: Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Kleinbrand im Krankenhaus Grafenau: Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 26. auf den 27. März 2026 ereignete sich in einem Krankenhaus in Grafenau ein kleiner Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat mit den Ermittlungen begonnen.

Brandbekämpfung im Krankenhaus

Gegen 01:30 Uhr geriet im Bettenlager des Krankenhauses ein Feuer in Brand. Die Feuerwehr intervenierte schnell und brachte das Feuer zügig unter Kontrolle. Eine Evakuierung der Patienten war nicht notwendig, da zu keiner Zeit eine Gefahr bestand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Schaden und Ermittlungen

Der Brand beschädigte mehrere Gegenstände im Lagerraum, und der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Passau führte noch in der Nacht eine gründliche Untersuchung des Brandorts durch. Die weiteren Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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