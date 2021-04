Kleiner Tretroller-Fahrer von Auto erfasst – 7-Jähriger stribt nach Unfall in Vöhringen

Am Abend des 04.04.2021 ereignete sich gegen 20:05 Uhr in der Ulmer Straße in Vöhringen ein Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang.

Eine 48-jährige, welche die Ulmer Straße in Richtung Süden befuhr, übersah mit ihrem Pkw einen 7-jährigen auf einem Tretroller, welcher an einem Fußgängerüberweg die Ulmer Straße queren wollte. Der Bub wurde von dem Pkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Er wurde nach dem Unfall ins Uniklinikum Ulm verbracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter beauftragt, der zur Klärung des Geschehens beitragen soll. Feuerwehr und Rettungsdienst waren zur Verkehrssperrung und Betreuung von Zeugen und Angehörigen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Ulmer Straße blieb bis ca. 23:45 Uhr gesperrt. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen gegen die 48-jährige aufgenommen.

