Am Klinikum Landsberg am Lech ist es nochmals zu einem kleineren Corona-Ausbruch gekommen.

Bei den engmaschigen Reihentestungen am Klinikum Landsberg am Lech wurde ein Mitarbeiter und ein Patient (Station 1b) positiv auf das Corona-Virus getestet.

Der Betrieb in der Station läuft weiter, ab sofort werden dort allerdings keine Patienten mehr neu aufgenommen oder verlegt. Die Betroffen wurden isoliert bzw. befinden sich in Quarantäne.