Kleinstfahrzeug überschlägt sich bei Unfall nahe Ottobeuren – Staatsstraße über zwei Stunden gesperrt

Am 10.12.2020 gegen 17:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der ST2013, bei welchem eine Person verletzt wurde.

Eine 17-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Kleinstfahrzeug der Marke Ligier die Staatsstraße 2013 von Benningen kommend in Richtung Ottobeuren. Zeitgleich befuhr eine 58-jährige Frau die Memminger Straße in Ottobeuren mit ihrem Pkw der Marke Skoda ortsauswärts. Die wartepflichtige Skoda-Fahrerin wollte nach links in die Staatsstraße in Richtung Memmingen einbiegen und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Kleinstfahrzeug. Die Ligier-Fahrerin versuchte noch zu bremsen und dem Skoda nach links auszuweichen. Dabei streifte der Ligier den Skoda zwar nur leicht, überschlug sich aber aufgrund der Ausweichbewegung und blieb schließlich auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen.

Am Skoda entstand nur leichter Sachschaden, am Ligier Totalschaden in Höhe von circa 8.000,- Euro. Die Ligier-Fahrerin wurde zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Staatsstraße musste für 2 ½ Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr Ottobeuren, welche mit 3 Fahrzeugen im Einsatz war, umgeleitet. Nach erfolgter Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

