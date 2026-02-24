Kleintransporter kollidiert mit Bahnbrücke in Oberdorf: Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Waltenhofen, Ortsteil Oberdorf, ein Verkehrsunfall, als ein Lastwagen gegen eine Brücke prallte und nicht mehr fahrbar war.

Transporter kollidiert mit Bahnbrücke

Am 24. Februar 2026, gegen 13:00 Uhr, steuerte ein 23-jähriger Fahrer einen Kleintransporter auf dem Bahnweg in Richtung Seestraße. Trotz eines Verkehrszeichens, das die maximale Durchfahrtshöhe auf 2,6 Meter begrenzt, versuchte der Fahrer mit seinem 3,5 Meter hohen Fahrzeug die Bahnbrücke zu passieren. Dabei wurde der gesamte Aufbau des Transporters beschädigt.

Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Nach dem Aufprall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Geringfügiger Brückenschaden

Glücklicherweise beläuft sich der Schaden an der Bahnbrücke lediglich auf rund 500 Euro. (VPI Kempten)