Kleopatra zwischen Mythos und Realität – Ausstellung im Augsburger Römerlager präsentiert Legenden und Fakten

Kleopatra ist eine der geheimnisvollsten Frauen der Antike, um die sich einige Mythen ranken. Eine neue Ausstellung im Römerlager im Zeughaus stellt Legenden und Fakten rund um die ägyptische Königin in den Mittelpunkt.

In unzähligen Gemälden, in Hollywood-Filmen, selbst in Computerspielen wird Kleopatra dem Zeitgeschmack unterworfen, wie in der Ausstellung an Bei-spielen zu sehen ist. Welche Spuren die ägyptische Kultur bei den Römern hinterlassen hat, spiegelt sich zudem in archäologischen Fundstücken und Bauwerken wider. Auch hierzu gibt es einige Fundstücke auch aus Augsburger Sammlungen. Die kleine Schau startet am Freitag, 10. September, und läuft bis 5. Dezember.

Geheimnisvolle Kleopatra schürt von jeher großes Interesse

Kleopatra war Regentin Ägyptens, Geliebte zweier römischer Herrscher, verwickelt in die Politik eines Weltreichs und beging tragischen Selbstmord. Bis heute hält sich das Bild einer schö-nen, berechnenden Frau, die mit außerordentlichem orientali-schem Prunk selbst römische Herrscher beeindruckte. Das löste schon in der Antike eine Ägyptomanie aus, die in Wellen bis heute immer wiederkehrt.

Legenden drängen reale Gestalt in den Hintergrund

Diese Begeisterung ließ jedoch die reale Person völlig in den Hintergrund treten. Diese wurde immer mehr durch eine Fanta-siefigur ersetzt, die aus einer Mischung aus Erotik und politischer Intrige besteht. Kleopatra zeigte man nach eigener Vorliebe hell- oder dunkelhäutig, blond oder dunkelhaarig, naiv oder machtbe-sessen. Fast immer jedoch ist sie die geheimnisvolle schöne Verführerin, verknüpft mit Klischees, wie man sich im Westen den Orient vorstellte.

Kleopatra zwischen Mythos und Realität

10. September bis 5. Dezember

Römerlager im Zeughaus