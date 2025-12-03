Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Klimaforscher warnt vor Verschiebung des Verbrenner-Ausstiegs

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif hat vor der Verschiebung des Verbrenner-Ausstiegs gewarnt. “Der Verkehr ist einer der großen Klimasünder, hier gibt es kaum Fortschritte”, sagte Latif der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe).

Klimaforscher Warnt Vor Verschiebung Des Verbrenner-AusstiegsAuspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Deutschland schade sich mit der Verbrenner-Debatte. “Sie verunsichert Autokunden und könnte die Wirtschaft alt aussehen lassen”, so Latif. “Die Zukunft ist elektrisch, China setzt voll auf diese Technologie.”

Der Wissenschaftler forderte mehr Förderung für die Elektromobilität. “Die Einführung einer E-Auto-Prämie wäre sinnvoll, die öffentliche Lade-Infrastruktur muss ausgebaut werden, der Ladestrom günstiger werden. Dann kaufen die Verbraucher auch. Technologisch ist das E-Auto dem Verbrenner ohnehin überlegen.”

Nach den sogenannten “Flottengrenzwerten” dürfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Der zulässige CO2-Ausstoß wird schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt und der Verkauf neuer Verbrenner somit ab 2035 verhindert.

Die Bundesregierung hat sich vor Kurzem darauf geeinigt, sich bei der EU-Kommission dafür einzusetzen, dass auch nach 2035 noch “hocheffiziente Verbrenner” zugelassen werden sollen. Laut Agora Verkehrswende liegt der Wirkungsgrad bei Elektroautos bei 64 Prozent, während Benziner lediglich auf eine Effizienz von rund 20 Prozent kommen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Bund und Länder planen große Staatsreform

0
Mit einer "föderalen Modernisierungsagenda" wollen Bund und Länder die...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel