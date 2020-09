Klimawandel: Entwicklungsminister fordert Europa-Afrika-Allianz

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) plädiert für eine Allianz zwischen Europa und Afrika bei der Klimarettung. „Die größte Chance, um den Planeten klimaneutral zu machen, liegt hinter dem Mittelmeer: in Afrika“, sagte Müller T-Online. Er fordert im Bezug auf die Klimafrage deshalb, eine Investitionsoffensive Europas, „damit Afrika nicht der schwarze Kontinent der Kohle, sondern der grüne Kontinent der erneuerbaren Energie wird.“

Gerd Müller, über dts Nachrichtenagentur

Der afrikanische Kontinent habe auch deshalb eine Schlüsselrolle, „weil in 30 Jahren auf einen Europäer fünf Afrikaner kommen werden“, sagte Müller. Er appelliert zudem für mehr internationale Zusammenarbeit: „Wir retten das Weltklima nicht allein in Deutschland. 98 Prozent des CO2-Ausstoßes findet außerhalb Deutschlands statt.“

Man müsse daher in Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz sein und „massiv in eine globale Energiewende investieren“. Zugleich warnt Müller: „Lassen wir die Entwicklung so weiterlaufen, dann kommt unser Planet an den Rand der Hitze-Apokalypse.“