Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Thema Klimawandel in den Mittelpunkt ihrer Neujahrsansprache gestellt. „Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich“, sagte Merkel in der bereits aufgezeichneten Rede, die am Silvesterabend von mehreren Fernsehsendern ausgestrahlt wird.

„Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich.“ „Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte“, so Merkel weiter. „Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen.“ Das gerade beschlossene Klimaschutzprogramm leiste dazu einen wichtigen Beitrag. „Dabei können wir aufbauen auf dem, was uns schon immer stark gemacht hat: unseren Ideen, unserem Erfindergeist, unserem Fleiß und unserer Hartnäckigkeit, unseren Handwerkern, Ingenieuren und Fachkräften, unseren staatlichen und ehrenamtlichen Strukturen, unserer Art des Zusammenlebens in Familien und Vereinen, der Wertschätzung für diejenigen, die zum Beispiel in der Pflege für andere Menschen und mit anderen Menschen arbeiten“, so die Kanzlerin. Gleichzeitig warb sie dafür, dass Europa „seine Stimme stärker in der Welt einbringen“ solle. „Dafür werden wir uns auch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr einsetzen, zum Beispiel durch einen Gipfel aller Mitgliedstaaten mit China und ein Treffen mit den Staaten Afrikas.“ Die Zusammenarbeit mit Afrika liege „auch in unserem eigenen Interesse“. „Unsere Sicherheit und unser Wohlstand hängen wesentlich davon ab, dass es auch in unserer Nachbarschaft sicher wird und wirtschaftlich aufwärts geht.“ Die 20er Jahre könnten gute Jahre werden, so die Kanzlerin. „Veränderungen zum Guten sind möglich.“