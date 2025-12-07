Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Klingbeil-Berater will Renteneintritt an Beitragsjahre koppeln

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Jens Südekum, Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), spricht sich bei der anstehenden Rentenreform dafür aus, den Rentenbeginn nicht länger an eine feste Altersgrenze zu koppeln, sondern an eine Mindestanzahl von Beitragsjahren. “Die Lebensarbeitszeit ist eine Stellschraube, an die wir ranmüssen, um die gesetzliche Rente zu sichern”, sagte der Ökonom der “Bild am Sonntag”. Die Rente mit 70 für alle sei aber falsch. “Besser ist es, den Renteneintritt nicht an eine starre Alterszahl zu koppeln, sondern an eine Mindestanzahl von Beitragsjahren.”

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Südekum, der als Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Volkswirtschaft lehrt, forderte: “Wir müssen auf die tatsächlichen Lebensarbeitszeiten gucken.” Akademiker zahlten deutlich später in die Rentenkasse ein als jemand, der mit 16 oder 18 Jahren eine Lehre beginne und dann durcharbeite. “Den Rentenbeginn an die Beitragsjahre zu binden, ist gerechter.”

Der persönliche Berater von Klingbeil unterstrich die Notwendigkeit einer großen Rentenreform: “Die Babyboomer fangen erst jetzt an, in Rente zu gehen. Heißt: Die große finanzielle Belastung für die gesetzliche Rente kommt erst noch, und damit kommen wir an einer großen Rentenreform nicht vorbei.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel