Klingender Adventskalender mit Joy of Voice – jeden Tag ein neues Lied online

Alle geplanten Konzerte und Auftritte in der Adventszeit des Showensembles „Joy of Voice“ mussten aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Die Solistinnen und Solisten der Gesangs- und Bühnenschule von Angelika Maier möchten ihre Fans aber dennoch ganz besonders auf Weihnachten einstimmen. Auf dem Facebook- und Instagram-Kanal von „Joy of Voice“ gibt es jeden Tag Videoclips mit Balladen, besinnlichen und heiteren Weihnachtsliedern aus aller Welt. Die Live-Aufnahmen haben Jana-Sophie Vöhringer und Patrick Hörnle ganz Corona-konform im festlich dekorierten Ambiente des Cafe Bienvenue in der Memminger Zangmeister-Passage gemacht.

Nach dem „klingenden Adventskalender“ ist am 24. Dezember vermutlich noch nicht Schluss, denn es haben so viele Sänger*innen mitgemacht, dass das Jahr voraussichtlich noch mit vielen weiteren Liedern ausklingen kann.

„Wir vermissen unser Publikum und haben ganz viele Anfragen von Fans, denen wir in dieser Zeit eine Freude machen wollen“, bieten Angelika Maier und ihr Ensemble einen kleinen, kostenfreien Ersatz für die momentan nicht möglichen Live-Auftritte. Und: Wer an den Weihnachtstagen dann alle Songs hintereinander ansieht, kommt so auch an ein abendfüllendes Online-Konzert.