Die Klinik Vincentinum eröffnet im Oktober kardiologische Fachabteilung mit Herzkatheterlabor.

Der Chefarzt PD Dr. med. Massimiliano Fusaro ist renommierter Spezialist für interventionelle Kardiologie.

Arteriosklerose und Folgeerkrankungen wie koronare Herzerkrankung oder Angina Pectoris sind sowohl die weitverbreitetsten chronischen Erkrankungen sowie häufigste Todesursache in Deutschland. Das Vincentinum bietet nun mit der Abteilung für Interventionelle Kardiologie ein umfassendes Therapieangebot für Patienten mit verengten oder verschlossenen Herzkranzgefäßen jeglicher Art und Komplexität an. Schwerpunkt sind minimalinvasive Katheterverfahren und Stentimplantationen, die auch bei Koronarstenosen mit besonders schwieriger Anatomie oder bei Patienten mit mehreren Nebenerkrankungen Anwendung finden. „Wir können heute vielen Patienten helfen, die früher unbehandelt bleiben mussten. Mithilfe modernster Technik und jahrelanger Erfahrung gelingt es uns in sehr vielen Fällen, die Lebensqualität von Patienten erheblich zu verbessern“, so Chefarzt Fusaro.

Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit Zusatzqualifikationen in der Interventionellen Kardiologie und der Interventionellen Therapie der arteriellen Gefäßerkrankungen verfügt durch jahrelange praktische Tätigkeit, u.a. am Deutschen Herzzentrum München, sowie durch seine Forschungs- und Lehraktivitäten an der Technischen Universität München (TUM) über hochkompetentes Wissen und Erfahrung in der Behandlung komplexer anatomischer Veränderungen der Koronargefäße. Er kann im Vincentinum auf eine topmoderne technische Ausstattung zurückgreifen, die höchstes Qualitäts- und Spezialisierungsniveau aufweist. Dies ermöglicht eine umfassende Betrachtung der Patienten und individuelle Therapieansätze.

Minimalinvasive Eingriffe

Um die koronare Herzerkrankung eindeutig diagnostizieren zu können, stehen in der Klinik Vincentinum eine Herzkatheteranlage der neuesten Generation sowie ergänzende diagnostische Infrastruktur zur Verfügung. Für die Koronar-Angiographie im Herzkatheterlabor wird über einen kleinen Zugang ein dünner Schlauch in die Arterie bis zum Herzen geführt, wo Kontrastmittel abgegeben wird. Röntgentechnik erzeugt ein Bild der Herzkranzgefäße und der möglichen Verengungen und Verschlüsse. Unmittelbar danach kann in derselben Sitzung ein sogenannter perkutaner koronarer Eingriff (PCI) erfolgen. Mit einem Ballonkatheter wird die verengte Stelle im Blutgefäß geweitet (Angioplastie) und mit einem dünnen Röhrchen aus Metallgeflecht (Stent) als Gefäßstütze stabilisiert. Zur Behandlung fortgeschrittener oder komplizierter Koronarerkrankungen kann das Team um Fusaro auf spezielle Instrumente und Techniken zurückgreifen. So gibt es beispielsweise Katheter mit speziellen Führungsdrähten und feinbeweglichen Spitzen um chronische Komplettverschlüsse (CTO) wieder zu öffnen sowie ein Rotablationssystem für die Entfernung schwer verkalkter Ablagerungen.