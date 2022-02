Klitschko lobt Scholz für deutliche Worte gegenüber Putin

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat das Auftreten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dessen Besuch im Kreml gelobt. „Er hat deutliche Worte gegenüber Putin gefunden, in aller Öffentlichkeit klargemacht, wer für einen drohenden Krieg verantwortlich ist“, sagte Klitschko zu „Bild“ (Mittwochausgabe), machte aber eine Einschränkung: „Bei der Aussage von Putin, dass im Donbass ein Genozid so wie einst in Jugoslawien passiert, hätte der deutsche Kanzler unbedingt klar widersprechen müssen. Diese unfassbare Lüge erzählt Putin bereits seit Jahren, um einen Vorwand zu liefern, um Truppen zu schicken.“

Vitali Klitschko, über dts Nachrichtenagentur