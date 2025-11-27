Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Klöckner richtet Anlaufstelle für “Mandat und Baby” ein

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) will mit der Einrichtung einer Anlaufstelle “Mandat und Baby” den Bundestag familienfreundlicher machen.

Klöckner Richtet Anlaufstelle Für &Quot;Mandat Und Baby&Quot; Ein
Hanna Steinmüller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Klöckner sagte der “Rheinischen Post” (Freitag): “Ein Baby darf kein Hindernis für ein Mandat sein.” Das bedeute, die Strukturen des Bundestages so zu modernisieren, dass Frauen in jeder Lebensphase eine Abgeordnetentätigkeit übernehmen könnten, ergänzte die Präsidentin.

Die neue Anlaufstelle stellte Klöckner demnach am Donnerstag dem Ältestenrat vor. So sollen Parlamentarier dort Auskünfte und Informationen einholen können. Darüber hinaus soll die Anlaufstelle die Kommunikation zwischen den Abgeordneten und den zuständigen Referaten in der Bundestagsverwaltung gewährleisten und auch eine Sprechstunde für die Bedürfnisse der Mütter und Väter anbieten.

Klöckner hatte zuletzt bereits die Mitnahme von Babys in den Plenarsaal erlaubt, die noch gestillt werden. Auch müssen namentliche Abstimmungen inzwischen zum Beginn einer Sitzung beantragt werden. So können Abgeordnete mit kleinen Kindern nicht mehr kurzfristig in der Nacht ins Plenum gerufen werden, um abzustimmen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.

Neueste Artikel