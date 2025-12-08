Newsletter
Politik & Wirtschaft
Klüssendorf offen für Beitragsjahre als Maßstab für Renteneintritt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich hinter die Idee der Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gestellt, den Renteneintritt an die Beitragsjahre zu koppeln. “Ich finde erst mal, dass es eine Idee ist, die deutlich besser geeignet ist, darüber zu diskutieren, als eine schnöde Anhebung des Renteneintrittsalters, was ja auch von anderer Seite schon mehrfach vorgeschlagen worden ist”, sagte Klüssendorf den Sendern RTL und ntv. Für die SPD sei diese Variante “eher ungerecht”.

Für den SPD-Generalsekretär ist ein flexibleres Renteneintrittsalter aber nur eine von mehreren Reformideen. Neben der Forderung, dass mehr Menschen in das System einzahlen sollen, sprach Klüssendorf auch “vom Wachsen von unterschiedlichen Rentenentscheiden”: “Das heißt, wachsen kleine Renten genauso stark wie große Renten, gibt es dort momentan auch eine Ungerechtigkeit, weil kleine Renten benachteiligt sind.” Grundsätzlich brauche man ein System, das sowohl tragfähig als auch gerecht sei.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

