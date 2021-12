Knabenkapelle Nördlingen bietet Live-Stream-Konzert

Wegen der Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen der Knabenkapelle Nördlingen entschlossen, das traditionelle Jahresschlusskonzert als Live-Stream zu übertragen.

Am Samstag, 18. Dezember 2021, ab 19:30 Uhr spielen die Buben um Stadtkapellmeister Oliver Körner für ihr Publikum das Konzertprogramm.

Fans der Knabenkapelle können das Konzert am Bildschirm über den Link https://vimeo.com/event/1633970 von zu Hause aus verfolgen.

„Die Jungs bereiten sich seit Wochen auf das Jahresschlusskonzert vor, da wollten wir in diesem Jahr zumindest eine digitale Konzert-Alternative bieten“, so Oliver Körner. Beteiligt ist an dem Abend neben dem Großen Blasorchester auch das Vorstufenorchester unter Leitung von Moritz Lechner.

„Über den Live-Stream können die Fans und Freunde unserer Knabenkapelle den Auftritt von überall aus miterleben“, freuen sich Oberbürgermeister Wittner und die Verantwortlichen über viele virtuelle Zuschauer.