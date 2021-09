Knappe Niederlage zum Auftakt- Augsburger Panther verlieren bei der DEG

Die am Freitag spielfreien Augsburger Panther starteten heute in Düsseldorf in die neue DEL-Saison. Trotz einer guten Leistung musste man sich den Rheinländern mit 3:5 geschlagen geben.



Am späten Sonntagnachmittag starten auch die Augsburger Panther in die neue DEL-Saison. Die Liga weist nach dem Aufstieg der Bietigheim Steelers eine ungrade Teamzahl auf, weshalb an jedem Spieltag eine Mannschaft pausieren muss, am ersten Tag traf dies die Mannschaft des neuen Cheftrainers Mark Pederson. Bevor es für seine Jungs in Düsseldorf erstmals um Punkte ging musste dieser bereits umdisponieren. Samir Kharboutli hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und stand nicht zu Verfügung.

Kharboutli fehlt mit Corona-Infektion

Auch ohne den Angreifer war es der AEV, der in einem ausgeglichenen Startdrittel in Führung gehen konnte. Bei einer angezeigten Strafe gegen Düsseldorf war es Mc Clure, der mit der Pausensirene zur sicher nicht unverdienten Führung einschieben konnte.

Düsseldorfer Doppelschlag dreht das Spiel

Diesen Schwung nahmen die Panther in die zweiten zwanzig Minuten mit, es sollte ihnen aber nicht gelingen den Vorsprung auszubauen. Im Gegenteil. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Spielmitte drehten die Gastgeber die Partie. Direkt nachdem Svensson den Ausgleich besorgt hatte, stellte sich die Panther beim Bully schlecht an und kassierten unmittelbar das 1:2. O’Donnell traf für die Rot-gelben. Auch wenn dies ein Dämpfer war, geschlagen gab sich Augsburg noch lange nicht. Große Bemühungen führten allerdings nicht zum Erfolg.

Augsburger Comeback wird nicht belohnt

Nachdem Geitner fünf Minuten nach dem letzten Seitenwechsel einen Barta-Schuss für AEV-Schlussmann Roy unhaltbar zum 3:1 abgefälscht hatte, wurde es schwer Punkte zum Saisonauftakt einzufahren. Die Augsburger Panther erhöhten deshalb die Intensität noch weiter, doch die DEG-Defensive stand gut. Als schon kaum jemand mehr auf die Schwaben setzte, kamen diese nochmals auf. Trevelyan brachte sie mit einem schnellen Konter in Unterzahl vier Minuten vor dem Ende noch einmal auf Schlagdistanz. Nur einen Wimpernschlag später kam es sogar noch besser. Payerl konnte noch in derselben Spielminute im Powerplay zum 3:3 ausgleichen. Alles war wieder offen, der nächste Treffer konnte die Entscheidung bringen. Nicht einmal 30 Sekunden benötigten die Hausherren für diesen Lucky Punch. D’Amigo konnte einen Nachschuss zur erneuten Führung der Düsseldorfer EG nützen. Als Augsburg nochmals alles versuchte und ein Feldspieler für Goalie Roy auf das Eis gekommen war, erzielte Eder die Entscheidung mit einem Schuss ins verwaiste Tor.

Trotz einem guten ersten Spiel konnten die Panther so keine Zähler aus der NRW-Hauptstadt mitbringen. Vielleicht gibt es diese ja dann am kommenden Freitag, dann kommen die Iserlohn Roosters zum ersten Heimspiel ins Curt-Frenzel-Stadion.

AEV: Roy, Keller, – Lamb, Haase, Valentine, Rogl, Bergman, Graham, Länger – Sternheimer, Payerl, Mag. Eisenmenger, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Max Eisenmenger, Miller, Saponari, Nehring, Campbell, McClure

Tore: 0:1 McClure (Campbell, Payerl) 20., 1:1 Svensson (Ehl, Nowak) 32., 2:1 O´Donnell (MacAulay,Heinzinger) 32., 3:1 Barta (Geitner) 45., 3:2 Trevelyan 55., 3:3 Payerl (Graham, McClure) 56., 4:3 DÁmigo (MacAulay, Fischbuch) 57., 5:3 Eder (Barta,Heinzinger) 60.



Schiedsrichter: Rantala, Schadewaldt| Kontny, Kowert Strafzeiten: Düsseldorf 10 – Augsburg 12

Zuschauer: 5248