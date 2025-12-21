Knappe Niederlage zum Jahresende – BG Leitershofen/Stadtbergen verliert in Würzburg

Die BG Leitershofen/Stadtbergen verspielt einen Vorsprung und rutscht vorerst aus den Play-off-Rängen.

Mit einer knappen Auswärtsniederlage hat sich die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen aus dem Kalenderjahr 2025 verabschiedet. Bei den VR-BANK Würzburg Baskets unterlagen die Kangaroos am Samstagabend mit 88:92. Während die Gastgeber dank des Erfolgs die rote Laterne abgeben konnten, rutschte die BG zumindest vorübergehend erstmals in dieser Saison aus den Play-off-Plätzen und muss den Blick in der Tabelle nun eher nach unten richten.

Personelle Sorgen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften mussten auf wichtige Akteure verzichten. Würzburg trat ohne Topscorer Jervis Scheffs an, bei den Kangaroos fehlte der verletzte Ferenc Gille. Emanuel Womala stand zwar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Positiv aus Sicht der BG: Tom Alte kehrte nach längerer Verletzungspause erstmals wieder ins Team zurück.

Offener Schlagabtausch in Halbzeit eins

Die Partie begann schwungvoll und offensiv geprägt. Beide Teams kamen gut ins Spiel, die Gäste aus Leitershofen/Stadtbergen lagen im ersten Viertel meist knapp in Führung. Kurz vor der ersten Pause kippte das Momentum jedoch: Drei Sekunden vor dem Viertelende erzielte der 17-jährige Marko Petric mit einem Dreier die erste Würzburger Führung zum 30:29.

Auch im zweiten Viertel blieb die Begegnung ausgeglichen. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Am Ende hatte die BG knapp die Nase vorn: Zion Richardson verwandelte zwei Freiwürfe zur 53:51-Halbzeitführung für die Kangaroos.

Starke Phase nach der Pause – und der Bruch im Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte Leitershofen/Stadtbergen zunächst seine beste Phase. Die Defensive wurde deutlich aggressiver, Würzburg tat sich zunehmend schwer. Neun Minuten lang hielten die Kangaroos die Gastgeber bei lediglich neun Punkten. Als Richardson per Dreier auf 72:60 erhöhte, schien das Spiel gegen den damaligen Tabellenletzten in eine klare Richtung zu laufen.

Doch statt den Vorsprung konsequent auszubauen, ließ die BG nach. Unsaubere Aktionen und fehlende Konsequenz brachten Würzburg zurück ins Spiel. Mit einem 11:0-Lauf drehten die Baskets die Partie erneut und übernahmen wieder die Führung.

Dramatische Schlussphase ohne Happy End

In der Crunchtime stemmte sich die BG noch einmal gegen die Niederlage. Brian Dawson brachte seine Farben zunächst wieder in Führung, ehe 24 Sekunden vor dem Ende ein weiterer Dreier zum 88:88-Ausgleich fiel. Würzburg spielte den letzten Angriff geduldig aus und traf vier Sekunden vor Schluss erneut durch Petric zum 90:88.

Anstatt eines letzten, sauberen Wurfversuchs unterlief der BG im Anschluss ein Fehlpass mit Stop-the-Clock-Foul. Die Baskets nutzten auch diese Chance eiskalt und machten den Sieg endgültig perfekt. Am Ende präsentierte sich das deutlich jüngere Würzburger Team als die abgeklärtere Mannschaft.

Sorgen vor dem Jahreswechsel

Für die Kangaroos ist es nach der Heimniederlage gegen Langen der nächste Rückschlag binnen kurzer Zeit – erneut gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Besonders die Defensive bereitet Sorgen: In den letzten drei Spielen kassierte die BG jeweils mehr als 90 Gegenpunkte.

Vor dem nächsten Heimspiel gegen Bayern München am 3. Januar steht nun eine kurze Weihnachtspause an – besinnlich dürfte sie angesichts der sportlichen Situation allerdings kaum werden.