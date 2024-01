Knapper Testspielsieg für den FC Augsburg über Hoffenheim

In dieser kurzen Winterpause empfing der FC Augsburg am Dreikönigstag zum einzigen Test den Ligakonkurrenten Hoffenheim. Dank eines frühen Treffers gewann der FCA mit 1:0.

Eine Woche nach dem ersten Punktspiel im neuen Kalenderjahr gegen Bayer Leverkusen (13.1./ 15:30 Uhr) empfing der FC Augsburg in einem Testspiel die TSG Hoffenheim. Der FCA ging früh durch einen Treffer von Jensen in Führung (2.). Während Augsburg in den ersten 45 Minuten nur noch einen Lattentreffer von Tietz bieten konnte (27.), musste Schlussmann Dahmen zweimal bei guten Möglichkeiten der Kraichgauer den Ausgleich verhindern (14./41.).

Nach dem Seitenwechsel gaben beide Trainer zahlreichen weiteren Spielern Praxisminuten, ein geordneter Spielaufbau war nun über weite Strecken nicht zu sehen. Die beste Gelegenheit in der zweiten Halbzeit vergab Tietz. Der Augsburger Angreifer jagte einen indirekten Freistoß aus rund elf Metern weit über das Tor. In der Schlussphase hatte der FCA noch kleinere Möglichkeiten durch Maier, Mbuku oder auch Kömür, ohne dass sich am Spielstand noch etwas ändern würde.

Der FC Augsburg geht somit mit einem Erfolgserlebnis ohne Gegentor gestärkt in das Duell mit dem Tabellenführer.