Kneippanlage im Lechpark Pössinger Au erstrahlt im neuen Glanz

Der Herbst hält langsam Einzug in der Stadt, aber die nächste Hitzewelle kommt bestimmt! Abkühlung finden Erholungssuchende dann im Lechpark Pössinger Au. Am kühlsten ist es dort in der idyllisch gelegenen Kneippanlage. Da die beliebte Anlage in die Jahre gekommen war, wurde sie in den vergangenen Wochen umfangreich saniert. Nun steht sie Kneippenden noch attraktiver zur Verfügung.

Am Kneipp- und am Armbecken wurden kleinere Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Die Hauptarbeiten fanden jedoch auf dem Gelände um das Kneippbecken herum statt. Eine neue Holzbrücke ohne Stolperstellen aus heimischer Eiche und Lärche erleichtert den Zugang auch für Kinderwägen. Zusätzlich wurden mit Hilfe des Kneippverein Landsberg neue Infotafeln angebracht. Der Zugang wurde insgesamt aufgewertet. Jetzt gibt es wegseitig einen aufgekiesten Ein- und Ausgang. Die Bänke auf der östlichen Seite haben neue Holzbohlen aus Eiche erhalten. Auf der Westseite wurden neue Holzbänke aufgestellt und Baumrundlinge als Sitzmöglichkeit eingebracht. Die Baumrundlinge dienen hier gleichzeitig als Totholz für Käfer und Insekten. Weiterhin wurde der verschlammte Weiher ausgebaggert, gesäubert und die Wasserfläche etwas vergrößert.

Bei den Planungen arbeitete das Städtische Forstamt eng mit dem örtlichen Kneippverein Landsberg am Lech e.V. zusammen.

Die Maßnahmen wurden in unterschiedlichen Bauzeiten durchgeführt, so dass keine längeren Sperrungen notwendig waren. Jeweils zu den Wochenenden war das Gelände immer vollkommen zugänglich.

Möglich macht diese umfangreiche Sanierung eine Förderung der Regierung von Oberbayern mit dem Sonderprogramm „Touristische Infrastruktur – Kneipp-Anlagen“ anlässlich des 200-jährigen Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp.

Das Naherholungsgebiet Lechpark Pössinger Au ist Ziel zahlreicher Erholungssuchender aus Landsberg sowie von Touristen. Das natürliche Erholungsangebot ist besonders für Familien ein ideales Ausflugsziel und zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt laden zur Nutzung ein. Forstamtsleiter Michael Siller freut sich: „In diesem Jahr konnten wir bereits den sanierten Wasserspielplatz eröffnen Mit der rundum erneuerten Kneippanlage ist nun auch das Kneippen im Lechpark noch attraktiver.“ Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Der Lechpark Pössinger Au ist ein wunderbares Naherholungsgebiet für die Landsbergerinnen und Landsberger, aber auch für Gäste aus der Region. Unsere grüne Lunge direkt an der Altstadt lädt zum Wandern, Natur genießen und Sport treiben ein. Kneippen ist gesund und die sanierte Kneippanlage, ein Juwel in wunderbarer Umgebung, lädt geradezu ein! Herzlichen Dank an alle, die bei der Sanierung mitgewirkt haben.“