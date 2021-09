Haben Sie ältere Menschen in Ihrer Familie – Ihren Partner, Ihre Eltern oder Großeltern – die trotz Mobilitätsverlust weiterhin die tägliche Putzarbeit übernehmen und das Haus sauber und gemütlich halten? Bemerken Sie, dass diese oft Schwierigkeiten haben, den Boden zu reinigen, insbesondere unter den Möbeln, und danach unter schmerzenden Beinen oder unter Rückenschmerzen leiden?

Das ständige Hocken und Bücken beim Putzen ist eine ernsthafte Gefahr für ihre Gesundheit. Die Muskeln und Knochen des menschlichen Körpers „degenerieren“, wenn das endokrine und Immunsystem altert, was zu Muskelmasseverlust, verminderter Knorpelelastizität und Osteoporose führen kann. Im Alter von 60 Jahren verlieren Menschen bis zu 30% der Muskelmasse, die die Gelenke schützt und stabilisiert. Verschleiß zwischen den Gelenkflächen aufgrund der verringerten Knorpelelastizität und Osteoporose verursachen dabei Schmerzen, die unter Belastung zunehmen. Für die Gesundheit älterer Menschen ist es daher wichtig, dass sie beim täglichen Hausputz keine unbequeme Positionen einnehmen.

Eine innovative Lösung bietet hier der neue Redkey F10 Staubsauger. Drücken Sie einen Knopf und das Verlängerungsrohr wird zu einem schwenkbaren Arm, der mühelos unter Möbel gleitet. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Staubsauger einfach anheben, um den Arm wieder in ein normales Verlängerungsrohr zu verwandeln.

Angesichts der Tatsache, dass einige ältere Menschen aufgrund von Sehverlust möglicherweise Schwierigkeiten haben, Feinstaub zu sehen, ist Redkey F10 außerdem mit LED-Leuchten am Bürstenkopf und einem intelligenten System ausgestattet, das Staub erkennt und die Absaugung automatisch entsprechend anpasst (maximal 23.000 Pa).

Zusätzlich zu den oben genannten erstaunlichen Funktionen verfügt der Redkey F10 über ein dreistufiges Filtersystem zur Vermeidung von sekundärer Luftverschmutzung, große Räder für eine bessere Manövrierfähigkeit und einen herausnehmbaren Staubbehälter für eine einfache Abfallentsorgung.

Der Redkey F10 zeigt seine Vorzüge für ältere Menschen mit jedem Detail des Designs. Wenn Sie bemerken, dass die Ältesten in Ihrer Familie in unangenehmen Positionen staubsaugen, wissen Sie, was jetzt zu tun ist. Weitere Infos finden Sie auch auf der offiziellen Webseite des Herstellers unter https://www.redkeyofficial.com/