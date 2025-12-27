Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
2.9 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Knigge-Chef mahnt besseres Benehmen im Bundestag an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, Clemens Graf von Hoyos, mahnt ein besseres Benehmen der Abgeordneten des Bundestages an. Hoyos sagte der “Rheinischen Post” (Samstag): “Wir brauchen mehr Contenance im Parlament. Genau die vermisse ich.”

Knigge-Chef Mahnt Besseres Benehmen Im Bundestag An
Bundestagssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hoyos betonte, es gebe diverse Beispiele für schlechtes Benehmen im Bundestag. “Dauerproteste, die vielen Zwischenrufe, die Störungen der Debatte, lautes Lachen, demonstratives Kopfschütteln, ironisches Klatschen. Da gibt es doch einiges”, so der Benimm-Experte. “Insgesamt beobachte ich, dass die Debatte lauter, emotionaler und mehr auf eine Performance ausgerichtet ist. Am Ende geht es nur noch um die Clips im Netz”, kritisierte Hoyos.

Zugleich betonte der Knigge-Vorsitzende, in Sachen Kleidung stelle er im Parlament eine positive Entwicklung fest. “In dieser Frage wandelt sich etwas. Es gibt tatsächlich wieder mehr Bundestagsabgeordnete, die zumindest darum bemüht sind, sich gut zu kleiden”, sagte Hoyos.

