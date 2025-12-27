Knigge-Experte Hoyos lobt die Manieren von Kanzler Merz

Der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, Clemens Graf von Hoyos, bescheinigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gute Manieren. “Ich halte ihn in der formalen Etikette für absolut sattelfest”, sagte Hoyos der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

Dies sei wohl auf die berufliche Vergangenheit des Kanzlers zurückzuführen, “da wurde sicherlich großen Wert auf äußerst geschmeidige Umgangsformen gelegt”. Menschen bräuchten aber auch Ecken und Kanten, “um in Erinnerung zu bleiben – die hat er”, sagte der Knigge-Chef.

Dass der Kanzler gerne Krawatten mit kleinen Tieren trage, bezeichnete Hoyos als gut. “Solange der Elefant den Rüssel erhoben hat und ihn nicht hängen lässt. Solange die Tiere für den Draufblickenden nach rechts schauen, sodass es nach einer Vorwärtsbewegung aussieht und nicht nach einer Rückwärtsbewegung, bin ich dabei”, sagte der Benimm-Experte.