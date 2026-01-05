Newsletter
Montag, Januar 5, 2026
2.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Koalition will kritische Infrastruktur besser schützen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung will die schwarz-rote Koalition im Bund einen verstärkten Schutz sensibler Daten zu kritischer Infrastruktur in Deutschland gesetzlich vorschreiben.

Aufgerissener Bürgersteig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Angesichts der grundsätzlichen Bedrohungslage besteht dringender Handlungsbedarf”, sagte der SPD-Digitalpolitiker Johannes Schätzl dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe). “Öffentlich frei zugängliche Informationen können ein reales Sicherheitsrisiko darstellen.” Daher sei eine Abwägung zwischen Transparenz und Schutzinteressen erforderlich. “Ich sehe keinen sachlichen Grund, warum allgemein zugänglich sein sollte, wo genau Leitungen, Knoten oder Kabel verlaufen.”

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann (CDU). “In einem Akt politischer Naivität und Kurzsichtigkeit wurde gläserne Transparenz unserer kritischen Infrastruktur sogar allzu oft über Sicherheitsinteressen gestellt”, sagte er dem “Handelsblatt”. “Der Vorfall in Berlin zeigt in besonderem Maße, wie verwundbar wir auch in Deutschland sind und welche schrecklichen Folgen Anschläge wie dieser für die Betroffenen nach sich ziehen.” Der Bund werde “alles dafür tun, gewalttätige Extremisten und Feinde unserer Demokratie zu bekämpfen”, versicherte Henrichmann.

Schätzl schlug vor, das parlamentarische Verfahren zum sogenannten Kritis-Dachgesetz zu nutzen, “um die Balance zwischen Transparenz und Schutzzielen auszugestalten”. Das Gesetz soll verpflichtende Vorgaben für Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur (Kritis) schaffen, um Deutschland besser vor Sabotage, Terroranschlägen und den Folgen von Naturkatastrophen zu schützen. Henrichmann sagte: “Das Kritis-Dachgesetz kann nur der Anfang eines langen Weges hin zu gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit sein.”

Der entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde im November 2025 erstmals im Bundestag beraten und anschließend zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Im Rahmen einer Expertenanhörung wurden die vorgesehenen Transparenzpflichten bereits als problematisch kritisiert.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Politik & Wirtschaft

Röttgen warnt Europäer vor Trump-Aktion in Grönland

0
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat nach der Gefangennahme des...
Polizei & Co

Fahrzeug überschlägt sich | Schwerer Verkehrsunfall auf der AIC 25 bei Friedberg

0
 Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:05...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...

Neueste Artikel