Königsbrunn | Ehrlicher Finder

Gestern, gegen 21.30 Uhr, meldete sich ein 47-jähriger Mann bei der Polizei Bobingen, der eine Geldbörse auf der Heidestraße in Königsbrunn aufgefunden hatte.

In der Geldbörse befand sich neben persönlichen Gegenständen und den Ausweispapieren des Verlierers auch ein Bargeldbetrag in einer Höhe von über 5.000 Euro. Der Verlierer, der anhand der Ausweispapiere schnell ermittelt werden konnte und sich auf einer Geschäftsreise befand, war sichtlich erleichtert und froh, dass seine Geldbörse samt Bargeld von einem ehrlichen Finder bei der Polizei abgegeben wurde. Der Verlierer will das vorbildliche Verhalten des Finders auch entsprechend honorieren.

