Am 03.09.2022 beobachtete ein Anwohner der Richard-Wagner Straße in Königsbrunn gegen 08.30 Uhr, wie eine Frau mehrere geparkte Pkw beschädigte. Sie trat gegen Seitenspiegel und riss Scheibenwischer ab. Der Mann verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung der Flüchtenden auf.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Beschuldigte von einer Streife der Polizeiinspektion Bobingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes beleidigte und beschimpfte die Tatverdächtige drei Polizeibeamte aufs Übelste. Um weitere Sachbeschädigungen zu verhindern, wurde die alkoholisierte Dame in Gewahrsam genommen. Der bisher bekannte Schaden an fünf Pkw beläuft sich auf ca. 1.100 Euro. Die Dame erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Beleidigung.