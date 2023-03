Königsbrunn | Nach Schockanruf beträchtliche Vermögenswerte erbeutet

Im ganzen Stadtgebiet kam es am 17.03.2023 vermehrt zu Anrufen durch angebliche Polizeibeamte in betrügerischer Absicht. Eine 86-jährige Königsbrunnerin erwischte es dabei besonders hart.

Die angebliche Polizeibeamtin gab am Telefon vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht hätte, in dessen Folge ein weiterer Verkehrsteilnehmer verstorben sei. Der Sohn müsse nun angeblich im Polizeigewahrsam bleiben, sollte die Geschädigte nicht 35.000 Euro als Kaution hinterlegen. Um ihrem Sohn zu helfen, händigte die Geschädigte einem weiteren angeblichen Polizeibeamten in ziviler Kleidung Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro aus. Die Übergabe erfolgte persönlich an der Haustür der Seniorin.

