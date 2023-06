Königsbrunn/Oberottmarshausen | Polizei schnappt Exhibitionisten

Am 22.05.2023 gegen 20:45 Uhr trat zunächst ein unbekannter Mann, ca. 30 Jahre alt mit dunklem Teint am Auensee einer Dame in unsittlicher Weise auf.

Einen Tag später, am 23.05.2023 gegen 21:00 Uhr trat ein Exhibitionist in Oberottmarshausen auf.

Die Ermittlungen führten zur Klärung beider Taten. Im Rahmen der Fahndung wurde

am Auensee ein Mann kontrolliert, der nun von der Geschädigten zweifelsfrei

wiedererkannt wurde. Nach Zeugenhinweisen und Befragungen gelang es auch, den

zweiten Exhibitionisten zu ermitteln.

