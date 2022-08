Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer des grünen VW Golf (Flucht vom 05./06.08.22) führten heute zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann, rumänischer Staaatsbürger, wohnhaft in Königsbrunn.

Auf seiner Flucht hinterließ der Täter einige Gegenstände. Durch intensive

Überprüfung dieser Gegenstände in den letzten Tagen gelang es, die Identität des TV

einzugrenzen. Mit Beschluss des AG Augsburg erfolgte am Freitag, 12.08.22 in

Zusammenarbeit mit der KPI Augsburg die Durchsuchung und Festnahme des TV in

Königsbrunn. Bei dieser Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut aufgefunden

werden, welches mehreren Einbrüchen bzw. Diebstählen in letzter Zeit im Raum

Königsbrunn und Bobingen zugeordnet werden können. Unter anderem befinden sich

darunter Gegenstände, die aus der Mittelschule und aus der Ulrichskirche in

Königsbrunn entwendet wurden. Der Tatverdächtige bestreitet bisher die Tatvorwürfe.

U.a. wird dem TV auch der Diebstahl eines Quad, Marke Taiwan Golden Bee, Farbe

schwarz, zur Last gelegt. Dieses Fahrzeug wurde am Mi., 13.07.22, gegen 23:50 h in

Bobingen entwendet. Das Quad selbst konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Möglicherweise wurde es im Raum Königsbrunn abgestellt und wurde ohne oder mit

anderen Kennzeichen versehen (Bild nachstehend). Hinweise an die PI Bobingen

erbeten.

Auf Entscheidung der StA wird der Tatverdächtige morgen dem Ermittlungsrichter

vorgeführt. Derzeit erfolgt eine intensive Prüfung durch die PI Bobingen, für welche

weiteren Taten der Tatverdächtige in Frage kommt.

