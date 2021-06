Königsbrunn | Unbekannter steckt tote Fische in Fahrzeuglüftungen

In der Zeit von Freitag, dem 11.06.2021, 19:00 Uhr bis zum Morgen des nächsten Tages wurde durch einen bis dato unbekannten Täter in der Germanenstraße in Königsbrunn auf Höhe der 10er- Hausnummern bei drei dort geparkten Fahrzeugen einen Schaden verursacht.

Der Täter platzierte an den Kleintransportern des Herstellers Ford im Bereich der Lüftungseinlässe tote Fische, welche in den Fahrzeugen einen unangenehmen und strengen Geruch verursachten. Zur Reinigung der Fahrzeuge mussten sogar Fahrzeugteile abgebaut werden, um den Geruch der vormaligen Dosen-Lebensmittel komplett entfernen zu können. Die Reinigungsarbeiten wurden durch den Fahrzeugbesitzer in Höhe eines dreistelligen Betrages angeführt.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der 08234/96060 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.