Können die Ulmer Basketballer beim Spitzenspiel in Chemnitz punkten?

Nach der Länderspielpause steht nun wieder der Ligabetrieb an: ratiopharm ulm gastiert zum Topspiel beim Tabellenzweiten NINERS Chemnitz und nimmt den dritten Sieg gegen die Sachsen ins Visier. Tip-Off ist am Samstag um 20 Uhr, bei DYN ab 19.45.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison heißt der kommende Gegner Chemnitz. Neben dem historischen BBL-Eröffnungsspiel (90:85) am 27.September des vergangenen Jahres schlugen die Ulmer den aktuellen Tabellenzweiten auch im Pokalviertelfinale (78:87) und ließen die beeindruckende Serie von wettbewerbsübergreifend 17 Siegen in dessen Halle enden. Dementsprechend erinnert sich das Team von Trainer Anton Gavel sowohl an die erste Begegnung als auch an die Auswärtsreise gerne zurück. Der in dieser Spielzeit zweite Auftritt in Sachsen läutet nach der kurzen Länderspielpause die heiße Phase um die Playoff-Platzierungen ein. Während Chemnitz eine knapp drei wochenlange Verschnaufpause einlegte, tankten die Ulmer mit dem Sieg im TOP FOUR Halbfinale über ALBA Berlin Selbstvertrauen: „Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Chemnitz, aber auch mit dem Wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Direkt nach der längeren Pause auf einen solch starken Gegner zu treffen, welcher zudem sehr heimstark ist, ist eine echte Herausforderung.“, gab Trainer Anton Gavel zu verstehen.

Kaderupdate: Für ein mögliches Comeback von Dakota Mathias müssen sich die Ulmer weiterhin gedulden.

Die Fußverletzung zeigt sich am Ende doch hartnäckiger als erwartet. Dementsprechend ist der 28-Jährige zurück in die Heimat gereist, um sich einer Operation (diese findet am heutigen Freitag statt) zu unterziehen und die anschließenden Rehamaßnahmen dort durchzuführen. Damit fällt der Distanzschütze weiterhin auf unbestimmte Zeit aus.

By the Numbers: Offensivpower trifft auf disziplinierenden Defensivverbund

Die Rollenverteilung steht vor der anstehenden Begegnung vermeintlich fest: Die Ulmer stellen mit 92,0 Punkte die zweitbeste Offensive, während die Hausherren mit 87,1 im Ligamittelfeld rangieren (Platz 10). Ein Grund für die hervorragende Saison ist die Chemnitzer Defensive, welche in vielen Spielen den Unterschied machte. Mit 76,4 zugelassenen Punkte (Platz 1) zählt man zu den defensivstärksten Mannschaften der gesamten Liga. Auch 7,9 Steals (Platz 4) und 25,4 Defensivrebounds (ebenfalls Top 4 Wert) tragen dazu bei. Aber auch das Team rund um Ulmer Kapitän Tommy Klepeisz steht in Sachen Steals nichts nach, bewies bislang schnelle Hände und eine hervorragende Antizipation, was zu 9,2 Steals (Ligabestwert) führt. Des Weiteren sind die Ulmer auch in der Kategorie Assists mit 22,4 Vorlagen ligaspitze, die Chemnitzer belegen abermals den vierten Platz (20,0 Assists).

Eindrucksvolle Siegesserie, ein echter MVP-Kandidat und die erfolgreichste Saison aller Zeiten

Die NINERS legten zwischenzeitlich mit zwölf Siegen die längste Serie der Spielzeit auf, diese wurde am vergangenen Mittwoch jedoch von den Bayern übertroffen, die gegen Göttingen den 13. Erfolg in Folge feierten. So nannte sich das Team von Trainer Rodrigo Pastore lange Tabellenführer und stehen derzeit mit 14 Erfolgen und lediglich vier Niederlagen gefestigt auf dem zweiten Tabellenplatz. Aus den letzten zehn Spielen gelangen sieben Siege, somit ist man weiterhin in Sachen Tabellenspitze der erste Verfolger. Unmittelbar vor der Länderspielpause gab es zuletzt im Topspiel gegen den Spitzenreiter aus München eine Niederlage (89:80). Auch im internationalen Vergleich verläuft die Saison für die Sachsen sehr erfolgreich. Nach einer beinahe perfekten Bilanz von elf Siegen und einer Niederlage qualifizierte man sich souverän für die Playoffs und trifft nun im Achtelfinale auf den spanischen Vertreter Casademont Zaragoza. Mit einem stark aufspielenden Kevin Yebo steht nicht nur der beste deutsche Scorer, sondern auch ein legitimer Anwärter auf den diesjährigen MVP-Titel im Kader. Der Center legt in nicht mal 22 Minuten Spielzeit fabelhafte 16,7 Punkte und 6,0 Rebounds auf. Vor allem seine hochprozentigen Quoten aus dem Zweierbereich (71,8%) ist dabei hervorzuheben.