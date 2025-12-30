Körperliche Auseinandersetzung im Nürnberger U-Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen, den 29. Dezember 2025, ereignete sich im U-Bahnhof Wöhrder Wiese in Nürnberg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 30-Jähriger wurde wenig später festgenommen. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Körperlicher Konflikt am Bahnsteig

Gegen 08:45 Uhr geriet ein 30-jähriger Mann iranischer Herkunft auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs mit einem 41-Jährigen, der sowohl die deutsche als auch die usbekische Staatsangehörigkeit besitzt, in einen Streit. Der eskalierte so sehr, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei verletzte der 30-Jährige seinen Gegner leicht mit einem spitzen Gegenstand. Der Angreifer flüchtete zunächst, wurde jedoch bald darauf von einer Polizeistreife im Stadtzentrum festgenommen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten polizeilichen Ermittlungen. Die Folgeermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg. Der festgenommene 30-Jährige soll im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth verlauten lässt.

Zeugenaufruf im Zuge der Ermittlungen

Im Rahmen der ersten Ermittlungen sucht die Polizei weiterhin nach zwei Personen, die versucht haben, den Streit im Treppenhaus des U-Bahnhofs zu schlichten. Diese und andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.