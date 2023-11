Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg – Tatverdächtiger ermittelt und Verletzter im Krankenhaus

Am Samstag kam es in der Dietrichstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Tatverdächtige, der zunächst geflohen war, wurde mittlerweile von der Polizei ermittelt.

Gegen 18.20 Uhr wurde ein 22-Jähriger unerwartet von einem Mann in der Dietrichstraße angegriffen. Es kam zu einem Kampf, bei dem der 22-Jährige verletzt wurde. Der Täter flüchtete anschließend. Der 22-Jährige musste aufgrund von Verletzungen an den Beinen, der Hand und am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei den ersten Ermittlungen konnte die Polizei einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren. Die Beamten suchten den Mann noch am selben Abend auf und führten die erforderlichen Maßnahmen durch. Es stellte sich heraus, dass sich beide Männer kennen und anscheinend bereits am Samstagnachmittag in einen Streit verwickelt waren.

Die Hintergründe des Vorfalls werden ebenso untersucht wie die Frage, ob und in welcher Weise der 21-Jährige bei der Auseinandersetzung ein Messer verwendet hat. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.