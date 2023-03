Körperlicher Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern und Polizei bei Antifa-Demo in Augsburg

Am Sonntagnachmittag hatte es in Augsburg eine Demonstration von Personen des politisch linken Spektrums gegeben, dabei war es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen. Augenscheinlich gab es Verletzte.



In der vergangenen Woche war es zu einer großen Durchgangsaktion des sogenannten Hans-Beimler-Zentrums, eines Treffs des linksextremen Spektrums gekommen. Das „Offene Antifaschistische Treffen Augsburg“ hatte deshalb für den heutigen Sonntag eine Demonstration angemeldet. Rund 100 Personen waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich zu einer Kundgebung am Manzù-Brunnen versammelt. Nach mehreren Wortbeiträgen zog die Gruppierung über Bürgermeister-Fischer- und Maximilianstraße, Steingasse und Grottenau in die Schaezlerstraße, wo es zu einem Zwischenfall mit der Polizei gekommen war. Die Beamten hatten den Protestzug gestoppt, nachdem mehrere Banner seitlich verknotet worden waren und so eine unübersichtliche Situation entstanden war. Statt anzuhalten, bewegte sich die Gruppierung weiter auf die Polizeikette zu. Es kam zu einem Gerangel und einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach Augenzeugenangaben wurden mehrere Teilnehmer der Demo leicht verletzt und mussten versorgt werden.

Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, ging es Richtung Theodor-Heuss-Platz weiter, dort fand die von einem massiven Polizeiaufgebot begleitete Versammlung ihr Ende.