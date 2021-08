Körperverletzung im Hauptbahnhof Augsburg – rabiater Gast schlägt im Cafe zu

Am frühen Mittwochabend (25. August) hat ein Gast auf den Filialleiter eines Cafés im Augsburger Hauptbahnhof eingeschlagen und ihn erheblich verletzt.

Ein zunächst unbekannter Täter belästigte in aggressiver Weise die 21-jährige Thekenkraft im Verkaufsraum einer Café-Kette im Augsburger Hauptbahnhof. Der 32-jährige Filialleiter kam der jungen Frau zu Hilfe und versuchte, den aufdringlichen Gast von ihr fernzuhalten. Hierbei schlug ihm der Unbekannte mit der Faust so stark ins Gesicht, dass er zu Boden stürzte. Der Filialleiter erlitt durch den Schlag und den anschließenden Sturz eine blutende Wunde im Gesicht sowie eine erhebliche Verletzung der Schulter. Der unbekannte Schläger floh aus dem Bahnhof und konnte trotz einer Tatortnahbereichsfahndung zunächst nicht gefasst werden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Verletzten in eine Augsburger Klinik.

Eine Stunde nach der Tat informierte die Mitarbeiterin des Cafés die Augsburger Bundespolizei darüber, dass sich der geflohene Täter am Bahnhofsvorplatz aufhält. Eine herbeigeeilte Streife der Bundespolizei stellte den Mann wenige Minuten später. Es handelte sich um einen 32-jährigen Lüdenscheider.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten wegen Körperverletzung