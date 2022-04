Körperverletzung nach Streit in Gaststätte in Augsburg-Hochzoll

Am Sonntag (10.04.2022) gegen 01:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Zugspitzstraße zu einer Körperverletzung unter mehreren Beteiligten. Es entwickelte sich zunächst ein Streit zwischen einem 28-jährigen Geschädigten und einem 41-Jährigen.

Im weiteren Verlauf schlug dieser ihn. Während der Auseinandersetzung stießen sie gegen ein DJ-Pult, diese fiel mit einem Laptop zu Boden und wurde beschädigt. Die Auseinandersetzung konnte durch einen weiteren Geschädigten geschlichtet werden. Nach aktuellem Stand wurde keiner der Beteiligten bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Körperverletzung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.