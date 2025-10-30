Kokain und gefälschter Ausweis im Wohnmobil: 62-Jähriger auf A8-Parkplatz festgenommen

WEYARN, LKR. MIESBACH. Am Dienstagnachmittag, den 28. Oktober 2025, führten Beamte der Grenzpolizeistation Kreuth eine Kontrolle eines Wohnmobils auf einem Parkplatz neben der A8 durch. Die Beamten fanden dabei über zwei Kilogramm Kokain, das sichergestellt wurde. Die Kriminalpolizei Miesbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Erfolgreiche Polizeikontrolle bei Weyarn

Am Nachmittag des 28. Oktober 2025, gegen kurz nach 14 Uhr, wurde ein Wohnmobil von der Polizei auf einem Parkplatz neben der A8 bei Weyarn einer Kontrolle unterzogen. Die geschulten Fahnder fanden im Wohnmobil eines 62-jährigen Albaners über zwei Kilogramm Kokain. Zusätzlich wurden eine geladene Schreckschusswaffe und ein gefälschter albanischer Polizeiausweis entdeckt.

Festnahme und Haftantrag

Der dringend Tatverdächtige wurde sofort vor Ort festgenommen. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, der am darauffolgenden Mittwoch genehmigt wurde. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen dauern an

Gegen den Tatverdächtigen laufen weiterhin Ermittlungen wegen Verdachts auf mehrere Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz sowie dem Strafgesetzbuch. Weitere Entwicklungen in diesem Fall bleiben abzuwarten.