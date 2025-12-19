Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
Kokainfund in Passau: Zwei Syrer wegen Drogenhandels verhaftet
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kokainfund in Passau: Zwei Syrer wegen Drogenhandels verhaftet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Am Montag, den 15. Dezember 2025, führte die Kriminalpolizei Passau eine erfolgreiche Durchsuchung durch, bei der mehrere Gramm Kokain und Bargeld sichergestellt wurden. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Haft.

Illegale Machenschaften aufgedeckt

Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass zwei Männer syrischer Herkunft im Alter von 36 und 33 Jahren in den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln verwickelt sind. Zudem sollen sie Kokain an Minderjährige weitergegeben haben. Ein Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Passau führte zur Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen.

Festnahme und Anklage

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten rund 20 Gramm Kokain und eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und dem Amtsgericht in Passau vorgeführt. Dort erließ man gegen beide Männer die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

