Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Tussenhausen und Rammingen, ein tödlicher Verkehrsunfall.

Die 51-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von Rammingen kommend, in Richtung Tussenhausen. Dort kam sie nach aktuellem Sachstand alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam in dem dortigen Gewässer zum Stehen. Die nach der Bergung eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos, sodass die 51-Jährige noch am Unfallort verstarb.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Neben Rettungshubschrauber und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Tussenhausen und Türkheim im Einsatz eingebunden.

