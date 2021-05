Kommen die Lockerungen in Augsburg? – Corona-Inzidenz am vierten Tag in Folge unter 100

Die Stadt Augsburg meldet 45 neue Covid-19-Fälle. Sie wurden mit Meldedatum Freitag, 21. Mai, registriert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.767 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 16.728 Personen gelten als genesen, 643 sind aktuell infiziert, 396 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 89,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 97,3.

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den vierten Tag in Folge unter 100. Wird dieser Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, treten am übernächsten darauf folgenden Tag, also Dienstag, 25. Mai, entsprechende Lockerungen zum Beispiel für den Einzelhandel (Click & Meet ohne negativen Test), private Treffen oder Museen in Kraft.