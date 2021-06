Kommende Woche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B17 in Fahrtrichtung Landsberg

Auf der B17 ist am nächsten Dienstag, den 22.06., zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn-Süd und Lagerlechfeld in Fahrtrichtung Landsberg zu rechnen.

Im Rahmen der umfangreichen Instandsetzung der beiden Brücken bei Oberottmarshausen müssen auch mehrere Entwässerungsschächte erneuert werden. Ein Entwässerungsschacht am Bauwerk an der Anschlussstelle Oberottmarshausen/Kleinaitingen (Ulrich-Kaserne) liegt direkt in der Mitte über zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Landsberg am Lech. Um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer durch herabfallende Teile auszuschließen, muss der Verkehr in diese Fahrtrichtung während der Bauarbeiten mehrfach kurzfristig angehalten werden. Die Arbeiten finden am nächsten Dienstag, den 22.06., in den Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr statt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr auf der B 17 ab der Anschlussstelle Königsbrunn-Süd in Richtung Landsberg vier bis fünfmal abgebremst und einge Minuten lang angehalten, damit die Baufirma den alten Schacht in mehreren kurzen Arbeitsschritten ausbauen und die neuen Bauteile einbetonieren kann.

Durch die Ausführung der Arbeiten in den Nachtstunden mit geringen Verkehrsstärken können die verkehrlichen Auswirkungen möglichst gering gehalten werden. Allerdings können kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Baumaßnahme und empfiehlt Ortskundigen den Streckenabschnitt in diesem Zeitraum zu umfahren