Kommentar: Entscheidende Wochen stehen für den FC Augsburg und seinen Trainer an

Dass der FC Augsburg in Leipzig nicht unbedingt gewinnen musste, dürfte dem größten Fan mit der „rosarotesten“ Brille bewusst gewesen sein. Die Art und Weise der Niederlage sorgt aber nun für Entrüstung. Der Druck auf Trainer Enrico Maaßen wird zunehmen.

Seit insgesamt 16 Spielen ist der FC Augsburg jetzt ohne Sieg (Testspiele ausgenommen), 36 Punkte in 38 Bundesliga-Spielen sind saisonübergreifend eine sehr magere Bilanz. Vor der letzten Spielzeit hatte man mit Enrico Maaßen einem Bundesliga-Novizen die Chance gegeben. Einem jungen Trainer die Möglichkeit zu geben, finde ich immer noch richtig. Vollmundig angekündigt, sollte die Mannschaft unter seiner Führung attraktiveren Fußball anbieten, übrig blieb in der letzten Spielzeit davon wenig. Mit einer destruktiven und ideenlosen Rückrunde musste man bis zum Schlusspfiff am letzten Spieltag zittern, ob es für ein weiteres Jahr im Oberhaus reichen würde. Es reichte, aber nicht aus eigener Kraft, wenn man ehrlich ist, waren andere einfach noch schwächer.

Kader umgebaut

In der Sommerpause setzte man den im Winter begonnenen Umbau fort, der Kader wurde gefühlt einmal umgedreht und auf die Anforderungen des Coaches und der neuen Clubphilosophie umgebaut. Junge, entwicklungsfähige Spieler sollten den Aufschwung bringen, nach vier Spieltagen ist davon nur in Teilen etwas zu sehen. Zwei Punkte aus zwei Heimspielen (und nach bei zugegebenermaßen zwei schweren Auswärtsspielen), mehr ist bisher nicht auf der Habenseite zu verbuchen, dazu einige echte Nackenschläge.

Einige Nackenschläge

Spätestens nach dem Katastrophen-Pokal-Aus in Unterhaching, als man vollkommen zurecht bei einem Drittligisten ausgeschieden war, hätten die Alarmglocken schellen müssen. Machten sie aber offensichtlich nicht. Ein in der Offensive ordentliches, in der Abwehr schwaches Spektakel gegen Gladbach übertünchten manches. Es folgten ordentliche 30 Minuten in München und der desolate Heimauftritt gegen Bochum. Warum gerade gegen die offensivschwachen Ruhrpottler auf ein Defensivbollwerk gesetzt wurde, blieb offen. Immer wieder waren positive Ansätze im Offensivspiel zusehen – eine gewisse Entwicklung ist im spielerischen Bereich im Vergleich zur Vorsaison ist auszumachen – mehr als gute Phasen waren es meist nicht. Negativ herausstechend in einer an negativen Punkten bereits ordentlich gespickten Saison war das Auftreten in der ersten Halbzeit in Leipzig. Das Defensivverhalten in den ersten 30 Minuten, wie schon mehrfach in den letzten Spielen Note 6, für die Bundesliga ungenügend. „Wir waren in der ersten Halbzeit quasi nicht auf dem Platz“ (Bauer), „Es tut weh, weil wir uns viel vorgenommen haben und vergeigen dann die erste Hälfte komplett.“ (Demirovic), „Die Art und Weise, wie wir Gegentore kassieren, geht nicht (Rexhbecaj), „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“ (Dahmen) – ehrlich sind sie, die Spieler des FCA. Warum man in der zweiten Halbzeit auf einmal mit Körpersprache, Einsatz, Zielstrebigkeit und Willen an die Sache gegangen ist? Eine deftige Pausenansprache (dem Vernehmen nach krachte es auch ordentlich zwischen den Spielern) und die Einwechslungen der eigentlich bereits aufs Abstellgleis gestellten Gouweleeuw und Iagao brachten den Aufschwung. Gebracht hat es gegen abgezockte Leipziger nichts mehr, auch wenn RB Kräfte für den Europapokal unter der Woche sparen musste.

Der Negativtrend ist intakt

Sieben Spiele in Folge hat der FCA mindestens zwei Treffer kassiert. Zwölf Gegentore nach vier Spielen sind ein Negativrekord. Nur in zwei von 12 Spielzeiten stand man zu diesem Saisonzeitpunkt punktetechnisch noch schlechter da. Die durchaus positive Grundstimmung im Umfeld kippt.

Maaßen sollte noch etwas Zeit bekommen

Der Umbau im Club hat längst begonnen. Jurendic wurde aus Zürich geholt, um den sportlichen Bereich zu verantworten. Reuter ist noch als Berater da, in welchem Umfang und wie die Tätigkeit aussieht, blieb bisher auf Nachfrage offen. Mit Reuter verlor Maaßen seinen größten Fürsprecher. Reuter hatte ihn gegen eine Ablösezahlung von Dortmund II geholt, Reuter hatte sich nach schwachen Spielen vor den Trainer gestellt. Ob Jurendic auch das Schutzschild für Maaßen geben wird? Auch „Jure“ wird an Erfolgen gemessen, wohl noch stärker als das langjährige FCA-Gesicht Reuter. Noch ist der Zeitpunkt der Trainer-Ablöse nicht gekommen, die nächsten Spiele könnten aber über Maaßens Zukunft in Augsburg entscheiden. Ich wünsche ihm, dass das Team ab sofort seine Ideen umsetzen kann, der Schalter muss umgelegt werden.

Die ebenfalls enttäuschenden Mainzer machen kommende Woche den Anfang. Dann muss man in Freiburg und Darmstadt bestehen. Anschließend wird Bilanz gezogen. Jetzt, wo erst ein Zehntel der Saison gespielt ist, käme dies wohl zu früh, allen Kritikern und überzogenen Vorstellungen zum Trotz. Hat der FC Augsburg bis dahin die Kurve bekommen, ist der Coach wieder fest im Sattel, wenn nicht… so ist das Geschäft. Mit Andre Breitenreiter könnte ein aktuell vereinsloser, erfahrener Coach sofort übernehmen. In der Schweiz wurde er vor zwei Jahren Meister, mit Jurendic als Manager. Es ist noch früh in der Saison, für den FC Augsburg, insbesondere für Trainer Enrico Maaßen, sind die ersten „Entscheidungsspiele“ aber wohl bereits angebrochen.